Путин посетит МГУ в Татьянин день

Президент РФ Владимир Путин 25 января, в День российского студенчества (Татьянин день), посетит МГУ им. М.В. Ломоносова. Об этом сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также на будущей неделе глава государства намерен провести два совещания: одно — с членами правительства, а второе — с Совбезом России. При этом официально график Путина на ближайшее время не анонсировался.