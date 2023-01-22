Путин посетит МГУ в Татьянин день
Президент РФ Владимир Путин 25 января, в День российского студенчества (Татьянин день), посетит МГУ им. М.В. Ломоносова. Об этом сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Также на будущей неделе глава государства намерен провести два совещания: одно — с членами правительства, а второе — с Совбезом России. При этом официально график Путина на ближайшее время не анонсировался.
Ранее сообщалось: Южно-Африканская Республика ожидает, что президент России Владимир Путин прибудет на саммит БРИКС, который состоится в августе. На сегодняшний день место проведения ещё не утверждено, однако встреча может состояться в одном из четырёх крупнейших городов ЮАР.
ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ