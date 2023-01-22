Пушков дал Турции совет, как не остаться с носом после сожжения Корана в Швеции

Турция должна блокировать вступление Швеции в НАТО после демонстративного сожжения Корана на акции в Стокгольме, тем самым показав себя "важной и автономной политической силой". Об этом сказал член Совфеда от Пермского края Алексей Пушков.

"Единственным ответом, подтверждающим серьёзность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО. Всё остальное — пиар-игры, не имеющие отношения к реальной политике и в любом случае оставляющие Турцию с носом", — написал сенатор в телеграм-канале.

По его словам, бессмысленно грозить Стокгольму усложнить жизнь после скандальной акции, возмущаться на уровне МИД, а также в ответ сжечь шведский флаг в Анкаре. Все эти действия ничего не значат, ведь наступить Швеции на хвост Турция сможет только через НАТО, уверен Пушков.

Сенатор добавил, что репутация Анкары на мировой арене серьёзно пострадает, если турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после всех решительных заявлений вдруг одобрит вступление Швеции в альянс.