Финляндия выдала Турции одного человека
Финляндия удовлетворила запрос Турции на экстрадицию человека, осуждённого за грабёж
В октябре Финляндия удовлетворила один запрос Турции на экстрадицию, ещё один в данный момент находится на рассмотрении. Об этом пишет агентство STT со ссылкой на финский Минюст.
"Мужчина, экстрадированный в Турцию в октябре, был осуждён на родине, в частности, за грабёж. С принятием нового решения Финляндия выдала Турции трёх человек в период с 2019 по 2022 год", — говорится в сообщении.
Тем не менее в ноябре Хельсинки отклонили один из сделанных Анкарой запросов, подчёркивает агентство. Позже Турция направила ещё один, однако он всё ещё находится на рассмотрении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия не выдали стране около 130 террористов. Он напомнил, что это является одним из условий для вступления государств в НАТО.
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