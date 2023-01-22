Финляндия выдала Турции одного человека

В октябре Финляндия удовлетворила один запрос Турции на экстрадицию, ещё один в данный момент находится на рассмотрении. Об этом пишет агентство STT со ссылкой на финский Минюст.

"Мужчина, экстрадированный в Турцию в октябре, был осуждён на родине, в частности, за грабёж. С принятием нового решения Финляндия выдала Турции трёх человек в период с 2019 по 2022 год", — говорится в сообщении.

Тем не менее в ноябре Хельсинки отклонили один из сделанных Анкарой запросов, подчёркивает агентство. Позже Турция направила ещё один, однако он всё ещё находится на рассмотрении.