Тюлень-великан хотел "заправиться" на АЗС в Австралии, но увидел своё отражение и убежал

Огромный тюлень наделал много шума на улице курортного городка в Австралии: он едва не разнёс единственную в городе заправку и ни в какую не собирался идти к воде. Изумлённые свидетели сняли животное на видео и опубликовали кадры в "Твиттере".

Огромный тюлень решил прогуляться по улице в Австралии и едва не разнёс местную заправку. Видео © Twitter / 9NewsAUS

Как пишет Daily Mail со ссылкой на свидетелей произошедшего, всё случилось днём 20 января в одном из небольших курортных городов Австралии: днём тюлень внушительных размеров осчастливил жителей своим присутствием. В нём они узнали морского котика по кличке Генри, который изредка выбирается на сушу.

Пока ошеломлённые жители наблюдали за животным, Генри пытался проникнуть на заправку — единственную в городе. Сначала он хотел разбить там окно, но, увидев собственное отражение, испугался и убежал. В итоге зоозащитникам всё-таки удалось проводить тюленя к воде. Пока они сопровождали его до берега, морской котик с удовольствием позировал для местных жителей.

"Какое это было зрелище! Я счастлив, что этому парню [тюленю Генри] не причинили вреда и он благополучно вернулся туда, где ему и место", — заявил один из очевидцев.