Тюлень-великан хотел "заправиться" на АЗС в Австралии, но увидел своё отражение и убежал
Тюлень хотел влезть на заправку в Австралии и едва не разнёс её, но жители на него не в обиде
Огромный тюлень наделал много шума на улице курортного городка в Австралии: он едва не разнёс единственную в городе заправку и ни в какую не собирался идти к воде. Изумлённые свидетели сняли животное на видео и опубликовали кадры в "Твиттере".
Огромный тюлень решил прогуляться по улице в Австралии и едва не разнёс местную заправку. Видео © Twitter / 9NewsAUS
Как пишет Daily Mail со ссылкой на свидетелей произошедшего, всё случилось днём 20 января в одном из небольших курортных городов Австралии: днём тюлень внушительных размеров осчастливил жителей своим присутствием. В нём они узнали морского котика по кличке Генри, который изредка выбирается на сушу.
Пока ошеломлённые жители наблюдали за животным, Генри пытался проникнуть на заправку — единственную в городе. Сначала он хотел разбить там окно, но, увидев собственное отражение, испугался и убежал. В итоге зоозащитникам всё-таки удалось проводить тюленя к воде. Пока они сопровождали его до берега, морской котик с удовольствием позировал для местных жителей.
"Какое это было зрелище! Я счастлив, что этому парню [тюленю Генри] не причинили вреда и он благополучно вернулся туда, где ему и место", — заявил один из очевидцев.
Ранее сотрудники МЧС на Сахалине спасли детёныша тюленя, пролежавшего на льду три дня. Местный житель увидел малыша на берегу Охотского моря. Сивуч весом 80 килограммов вынырнул из воды, но, пока был на льдине, майна замёрзла. В результате в воду он попасть не смог и пробыл на поверхности три дня. Спасатели поймали сивуча, привезли на берег и выпустили в естественную среду обитания.
Twitter / 9NewsAUS