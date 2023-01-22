"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 января, 13:46
4200

Москвичка попросила полицию выследить ухажёров 14-летней дочери

<p>Москвичка, которая попросила полицию выследить ухажёров 14-летней дочери. Обложка © <a href="https://t.me/ostorozhno_moskva/3313" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Осторожно, Москва"</p>

Москвичка, которая попросила полицию выследить ухажёров 14-летней дочери. Обложка © Telegram / "Осторожно, Москва"

Москвичка обратилась в полицию, чтобы выследить ухажёров 14-летней дочери. Как пишет телеграм-канал "Осторожно, Москва", в последнее время в семье возникло недопонимание. Чадо начало проводить много времени в социальных сетях, не рассказывая матери о своём круге общения.

Не добившись правды, 41-летняя Мария решила обратиться за помощью к правоохранителям. Женщина попросила их последить за дочерью, достать переписки из её социальных сетей и записи с видеокамер в подъезде их дома. По словам москвички, её ребёнок активно общается с мужчинами и таким образом она хочет понять, о ком именно идёт речь и сколько им лет.

Мать-баптистка увезла троих детей из ДНР в Америку и уже семь лет прячет их от отца

Мать-баптистка увезла троих детей из ДНР в Америку и уже семь лет прячет их от отца

Лайф рассказывал о другом конфликте поколений. В Уфе 18-летний студент зарезал собственную мать из-за пропавшего после уборки блокнота с паролями. После расправы он отправил сообщение с признанием своему брату.

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров