Москвичка попросила полицию выследить ухажёров 14-летней дочери

Москвичка обратилась в полицию, чтобы выследить ухажёров 14-летней дочери. Как пишет телеграм-канал "Осторожно, Москва", в последнее время в семье возникло недопонимание. Чадо начало проводить много времени в социальных сетях, не рассказывая матери о своём круге общения.

Не добившись правды, 41-летняя Мария решила обратиться за помощью к правоохранителям. Женщина попросила их последить за дочерью, достать переписки из её социальных сетей и записи с видеокамер в подъезде их дома. По словам москвички, её ребёнок активно общается с мужчинами и таким образом она хочет понять, о ком именно идёт речь и сколько им лет.