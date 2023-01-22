Украинского бойца UFC Потерю назвали "тупым мешком" за танец после победы над Руа

Украинский боец Игорь Потеря станцевал сразу после победы над бразильцем Маурисио Руа на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро. Однако болельщики не оценили поступок спортсмена, раскритиковав его за неуважение к легендарному бойцу, для которого поединок стал последним в карьере.

Украинский боец Игорь Потеря станцевал после победы над бразильцем Маурисио Руа. Видео © Twitter / Talen Guzman

Встреча Руа и Потери на ринге закончилась победой последнего через четыре минуты после начала. Бразилец упал, а украинский спортсмен тут же начал демонстрировать танцевальные па. Поиграв бицепсами и ритмично повиляв бёдрами, он развернулся спиной к Руа, который в тот момент пытался подняться.

"Ты не имеешь права исполнять такие тупые танцы, когда побеждаешь такую легенду в его прощальном поединке. Ты просто тупой мешок. Интервью Игоря заставит людей начать болеть за Россию", — сказал канадский боец смешанного стиля Таннер Бозер.

Болельщики в Сети написали, что у Потери, видимо, нет воспитания, и назвали танец неуместным и глупым, теперь украинцу придётся думать, как вернуть расположение фанатов.