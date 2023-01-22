Назван политик, "способный остановить бои" на Украине одним звонком Зеленскому

"Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться... Проблема лишь в том, что пока, очевидно, в Вашингтоне никто не хочет этого", — сказал он в эфире ютуб-канала Judging Freedom.