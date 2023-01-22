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22 января, 13:19
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Назван политик, "способный остановить бои" на Украине одним звонком Зеленскому

Экс-советник шефа Пентагона заявил о способности США остановить бои на Украине одним звонком

<p>Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Конфликт на Украине можно закончить достаточно быстро — президенту США Джо Байдену достаточно позвонить лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, считает бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться... Проблема лишь в том, что пока, очевидно, в Вашингтоне никто не хочет этого", сказал он в эфире ютуб-канала Judging Freedom.

Экс-советник шефа Пентагона считает, что президент Украины не является самостоятельной фигурой, а в саму страну вложены такие средства, будто она американский штат.

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Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что США недооценили потенциал России на Украине. По его словам, Незалежная находится на грани уничтожения, а поставляемое ВСУ западное оружие никак не изменит ситуацию на поле боя.

Матвей Константинов

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