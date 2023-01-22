Назван политик, "способный остановить бои" на Украине одним звонком Зеленскому
Экс-советник шефа Пентагона заявил о способности США остановить бои на Украине одним звонком
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Конфликт на Украине можно закончить достаточно быстро — президенту США Джо Байдену достаточно позвонить лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, считает бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться... Проблема лишь в том, что пока, очевидно, в Вашингтоне никто не хочет этого", — сказал он в эфире ютуб-канала Judging Freedom.
Экс-советник шефа Пентагона считает, что президент Украины не является самостоятельной фигурой, а в саму страну вложены такие средства, будто она американский штат.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что США недооценили потенциал России на Украине. По его словам, Незалежная находится на грани уничтожения, а поставляемое ВСУ западное оружие никак не изменит ситуацию на поле боя.