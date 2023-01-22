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22 января, 13:12

Бразилия и Аргентина решили создать общую валюту

FT: Аргентина и Бразилия собираются объявить о работе над единой валютой

На следующей неделе Аргентина и Бразилия объявят о начале работы над единой валютой. По данным Financial Times, внимание будет сосредоточено на том, как она будет стимулировать региональную торговлю и снизит зависимость от доллара.

"Будет [принято] решение начать изучать параметры, необходимые для единой валюты", сообщил изданию глава Минэкономики Аргентины Серхио Масса.

При этом в будущем планируется предложить принять новую валюту и другим странам региона. Называться она будет sur (юг). Новый валютный блок может стать вторым по величине в мире, считает Масса.

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А ранее экономисты швейцарского банка Credit Suisse высказались в докладе "Будущее мировой монетарной системы" о вероятности появления новой супервалюты.

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Getty Images / Ricardo Moreira

Матвей Константинов

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