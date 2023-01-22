Бразилия и Аргентина решили создать общую валюту
FT: Аргентина и Бразилия собираются объявить о работе над единой валютой
На следующей неделе Аргентина и Бразилия объявят о начале работы над единой валютой. По данным Financial Times, внимание будет сосредоточено на том, как она будет стимулировать региональную торговлю и снизит зависимость от доллара.
"Будет [принято] решение начать изучать параметры, необходимые для единой валюты", — сообщил изданию глава Минэкономики Аргентины Серхио Масса.
При этом в будущем планируется предложить принять новую валюту и другим странам региона. Называться она будет sur (юг). Новый валютный блок может стать вторым по величине в мире, считает Масса.
А ранее экономисты швейцарского банка Credit Suisse высказались в докладе "Будущее мировой монетарной системы" о вероятности появления новой супервалюты.
Getty Images / Ricardo Moreira