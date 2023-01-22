В Москве простились с режиссёром сериала "Штрафбат" Николаем Досталем

В Москве простились с советским и российским кинорежиссёром Николаем Досталем. Церемония прощания прошла в ритуальном зале Центральной клинической больницы, а отпевание состоялось в храме иконы Божией Матери в Кунцеве.

Проводить народного артиста РФ в последний путь пришли самые близкие: семья, друзья, коллеги и преданные поклонники. Траурная церемония прошла в закрытом для прессы формате, однако некоторые российские деятели культуры в беседе с журналистами выразили свои соболезнования. Так, например, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Досталя настоящим советским гуманистом, остро чувствовавшим судьбу обычного человека.

"Он был человеком, сострадающим людям. Я думаю, это чувство сострадания было во всех его фильмах. <…> И эта любовь к людям, которые ничем особенным не выделяются, но могут проявить чудеса героизма, веры и любви, жила в нём всегда", — отметил он.

Его мысль продолжил режиссёр Павел Чухрай, добавив, что артист был человеком с чувством собственного достоинства, которому никогда не изменял.