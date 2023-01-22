Медведев предрёк создание нового военного альянса из стран, которых "достали американцы"
Зампред Совета безопасности (СБ) РФ и первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев прокомментировал прошедшую в немецком Рамштайне встречу министров обороны стран НАТО и союзников. По его мнению, в скором времени будет создан новый альянс из государств, которых "достали" США и "свора их кастрированных псов".
Медведев считает, что встреча, как и выделение тяжёлой техники Киеву, говорит о том, что враги России будут всеми способами стараться "измотать нас и уничтожить", ведь оружием для этого они обеспечены. В случае его нехватки зампред Совбеза убеждён, что страны начнут производить новое, а значит, будет "очень непросто".
"Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов. <…> И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придёт в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно", — считает Медведев.
Ранее Лайф сообщал, что на встрече в Рамштайне министры обороны западных стран так и не смогли договориться по поставкам танков Украине. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, стороны пытаются как можно скорее прийти к консенсусу по данному вопросу, а мнение о том, что тормозит его лишь Берлин, является ошибочным.
ТАСС / Екатерина Штукина