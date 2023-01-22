"Советская Софи Лорен" умерла в возрасте 87 лет
На 88-м году жизни скончалась звезда "Дело было в Пенькове" актриса Майя Менглет
Майя Менглет. Фото © kino-teatr.ru
Советская и российская актриса Майя Менглет, исполнившая роль Тони Глечиковой в фильме "Дело было в Пенькове", умерла в возрасте 87 лет. В последние минуты жизни звезда находилась в окружении близких в своём доме в Мельбурне, Австралия, сообщает StarHit.
Майя Мeнглeт родилась в Москвe 8 августа 1935 года. Артистка снялась в 18 кинолeнтах, но завоeвала популярность срeди совeтских зритeлeй послe выхода на экраны фильма "Дeло было в Пeньковe" (1958 г.). Также Менглет более 40 лет играла в театре имени Станиславского.
Накануне Лайф сообщал, что в возрасте 93 лет умер советский писатель Григорий Канович. Литератор писал на русском языке, а также переводил на русский произведения с литовского и идиша.