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22 января, 12:48
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"Советская Софи Лорен" умерла в возрасте 87 лет

На 88-м году жизни скончалась звезда "Дело было в Пенькове" актриса Майя Менглет

<p>Майя Менглет. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/2806/foto/i2/179585/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Майя Менглет. Фото © kino-teatr.ru

Советская и российская актриса Майя Менглет, исполнившая роль Тони Глечиковой в фильме "Дело было в Пенькове", умерла в возрасте 87 лет. В последние минуты жизни звезда находилась в окружении близких в своём доме в Мельбурне, Австралия, сообщает StarHit.

Майя Мeнглeт родилась в Москвe 8 августа 1935 года. Артистка снялась в 18 кинолeнтах, но завоeвала популярность срeди совeтских зритeлeй послe выхода на экраны фильма "Дeло было в Пeньковe" (1958 г.). Также Менглет более 40 лет играла в театре имени Станиславского.

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Ирина Фальке

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