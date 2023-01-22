Елена Проклова оказалась в инвалидном кресле после перенесённой операции

Телеведущую и заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову выписали из Боткинской больницы в Москве, где ранее ей прооперировали левую стопу. Об этом сообщает НТВ, ссылаясь на свой источник.

"Выписали, всё хорошо. Врачи сказали, что первого числа буду на ногах, без гипса. А до этого буду работать в театре в таком состоянии", — рассказала актриса.

Сейчас Проклова временно будет передвигаться в инвалидном кресле, а на левой стопе у неё ортопедический ортез. По данным НТВ, из больницы актрису забрал бывший муж, с которым она поддерживает хорошие отношения.