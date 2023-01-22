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22 января, 13:04

Елена Проклова оказалась в инвалидном кресле после перенесённой операции

Елену Проклову выписали из больницы после перелома, но пока она в инвалидном кресле

Телеведущую и заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову выписали из Боткинской больницы в Москве, где ранее ей прооперировали левую стопу. Об этом сообщает НТВ, ссылаясь на свой источник.

"Выписали, всё хорошо. Врачи сказали, что первого числа буду на ногах, без гипса. А до этого буду работать в театре в таком состоянии", — рассказала актриса.

Сейчас Проклова временно будет передвигаться в инвалидном кресле, а на левой стопе у неё ортопедический ортез. По данным НТВ, из больницы актрису забрал бывший муж, с которым она поддерживает хорошие отношения.

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Ранее сообщалось, что врачи Боткинской больницы в Москве прооперировали Елену Проклову. В медучреждение она поступила с переломом ноги. По словам 69-летней актрисы, травма была получена на репетиции спектакля "Розыгрыш" во время гастролей в Крыму, когда она поскользнулась. Однако Проклова мужественно отыграла с переломом ещё несколько спектаклей.

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Kino-teatr.ru

Татьяна Миссуми

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