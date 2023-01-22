Тысячи беженцев столкнулись с угрозой депортации из Германии

Более трёх тысяч граждан Молдавии столкнулись с угрозой депортации из Германии, пишет издание Ziarul de Garda. Дело в том, что немецкие власти отказываются предоставить официальный статус беженцев молдаванам, которые хлынули в ФРГ после начала пандемии ковида.

"В настоящее время в Берлине граждане Молдавии стали крупнейшей этнической группой, которую обязали покинуть страну. Порядка 3,2 тысячи молдаван, в основном семьи с детьми, теперь должны выехать из Германии добровольно, в противном случае им грозит депортация", — говорится в материале.

В качестве причин, по которым молдаване покидают родину, называются бедность, дискриминация, нарушение прав человека и неспособность молдавской полиции защитить своих граждан. Несмотря на это, чаще всего немецкие власти отказывают им в предоставлении убежища.