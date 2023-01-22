Россиянин на "Ладе" сбил лошадь и сорвался в 15-метровый обрыв

В Дагестане водитель автомобиля "Лада-Самара" врезался на дороге в лошадь, после чего сорвался в 15-метровый обрыв. Как сообщили в республиканском главке МВД, пассажир автомобиля погиб.

Авария произошла вчера примерно в 18:00. Водитель передвигался по дороге Махачкала – Верхний Гуниб в Левашинском районе, где и совершил наезд на животное, которое выбежало на дорогу.

"25-летний местный житель, управляя автомобилем ВА3-211440, совершил наезд на лошадь, перебегавшую проезжую часть дороги, после чего съехал с дороги в обрыв высотой около 15 метров", — сказано в сообщении.

26-летний пассажир погиб на месте. Водитель чудом выжил, он доставлен с травмами в медучреждение.

В Дагестане водитель врезался в лошадь и упал с обрыва. Фото © t.me / МВД Дагестана