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22 января, 13:25
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Названо 7 заводов, которые ВСУ превращают в "крепости" по сценарию "Азовстали"

Рогов: ВСУ превращают заводы Запорожья в оборонительные опорные пункты

ВСУ переоборудуют запорожские заводы в военные бункеры и оборонительные пункты. На данный момент приготовления замечены уже на семи предприятиях в области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Киевский режим осознаёт, что город Запорожье будет освобождён, поэтому готовит его к уличным боям. Сейчас крупные заводы превращают в бункеры и оборонительные опорные пункты", — приводит его слова РИА "Новости".

Так, например, украинские военные были замечены на "Запорожстали" и "Запорожкоксе", "Мотор Сиче", "Запорожтрансформаторе", "Искре", а также на территории предприятия "Радиоприбор" и 77-го завода. По словам Рогова, дальнейший сценарий будет разворачиваться согласно событиям в мариупольской "Азовстали".

Войска России взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожье

Войска России взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожье

Ранее Лайф писал, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации продолжают наступление в районе городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Как отметил Рогов, на этих участках идут активные боестолкновения между сторонами.

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Wikipedia

Николь Вербер

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