ВСУ переоборудуют запорожские заводы в военные бункеры и оборонительные пункты. На данный момент приготовления замечены уже на семи предприятиях в области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Киевский режим осознаёт, что город Запорожье будет освобождён, поэтому готовит его к уличным боям. Сейчас крупные заводы превращают в бункеры и оборонительные опорные пункты", — приводит его слова РИА "Новости".

Так, например, украинские военные были замечены на "Запорожстали" и "Запорожкоксе", "Мотор Сиче", "Запорожтрансформаторе", "Искре", а также на территории предприятия "Радиоприбор" и 77-го завода. По словам Рогова, дальнейший сценарий будет разворачиваться согласно событиям в мариупольской "Азовстали".