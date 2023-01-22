Названо 7 заводов, которые ВСУ превращают в "крепости" по сценарию "Азовстали"
Рогов: ВСУ превращают заводы Запорожья в оборонительные опорные пункты
ВСУ переоборудуют запорожские заводы в военные бункеры и оборонительные пункты. На данный момент приготовления замечены уже на семи предприятиях в области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Киевский режим осознаёт, что город Запорожье будет освобождён, поэтому готовит его к уличным боям. Сейчас крупные заводы превращают в бункеры и оборонительные опорные пункты", — приводит его слова РИА "Новости".
Так, например, украинские военные были замечены на "Запорожстали" и "Запорожкоксе", "Мотор Сиче", "Запорожтрансформаторе", "Искре", а также на территории предприятия "Радиоприбор" и 77-го завода. По словам Рогова, дальнейший сценарий будет разворачиваться согласно событиям в мариупольской "Азовстали".
Ранее Лайф писал, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации продолжают наступление в районе городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Как отметил Рогов, на этих участках идут активные боестолкновения между сторонами.