Бундесвер обвинили в сокрытии данных о поломке всех новейших БМП Puma

Власти ФРГ обвиняют Бундесвер в сокрытии данных о поломке всех 18 новейших боевых машин пехоты (БМП) Puma. В конце 2022 года они вышли из строя прямо во время учений ВС Германии.

По данным газеты Bild, все БМП пришлось заменить более старыми версиями Marder. При этом ФРГ незадолго до этого успела поставить новые БМП Puma на вооружение союзников по НАТО. Военное руководство страны хотело списать всё на неудачное производство, но выяснилось, что конфуз на учениях произошёл по вине Бундесвера.

Оказалось, что осенью прошлого года машины не прошли техобслуживание и остались на вооружении. Также на учения были отправлены неопытные механики, потому что специалисты по Puma отдыхали из-за переработок. БМП с отказавшими отопителями признали непригодными, но это можно было исправить, лишь долив жидкости.

Из-за инцидента Бундесвер подвергся жёсткой критике парламентариев. Член партии SPD Джо Вайнгартен обвинил военных в некомпетентности, также под вопросом теперь оказалось производство новых БМП. Сейчас депутаты требуют от армии решить проблемы, прежде чем тратить деньги.