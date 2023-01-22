Жители Западной Украины проговорились западным СМИ о большом числе погибших земляков

Среди украинцев, погибших в результате боевых действий, есть множество жителей западной части страны, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на рассказы их земляков.

Как рассказал глава администрации посёлка Новый Ярычев Львовской области Пётр Соколовский, в боевых действиях на востоке страны задействовано около 600 жителей небольшой деревушки, многие из которых уже не вернутся назад.

"Около 600 наших мужчин [участвуют] из общины, насчитывающей около 18 500 человек. Многие умирают", — приводит издание его слова.

Подтвердила высказывание чиновника директор школы села Неслухов Львовской области Оксана Сервило. По словам педагога, такая же ситуация и среди её окружения.

"Каждый день из Бахмута (Артёмовска. — Прим. ред.) привозят новых мертвецов. <...> Так много моих знакомых умирает", — сказала она.