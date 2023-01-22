"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 января, 14:02

Врач объяснил связь между кариесом и простатитом

Врач Королёв назвал зубной кариес одной из причин простатита

Обычный зубной кариес может стать причиной воспаления в предстательной железе. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-уролог ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Павел Королёв.

"От процессов во рту, кариеса и прочих гнойных процессов может возникнуть огромный список заболеваний, в том числе и воспаление в предстательной железе", — сообщил он.

Врач объяснил, что инфекция проникает в предстательную железу в 89% случаев через уретру, но бывают ситуации, когда заражение происходит от кариозного зуба. Дело в том, что во рту начинают размножаться патогенные микроорганизмы вплоть до развития стрептококковой инфекции, которые могут пойти вниз и попасть в мочеполовую систему. А это и приводит к проблемам с предстательной железой.

Королёв подчеркнул, что важно вовремя диагностировать заболевание и начать принимать антибактериальные препараты. Если затянуть с лечением, то "в капсуле в предстательной железе возникнут процессы вплоть до гнойного расплавления предстательной железы", отметил доктор.

"А гнойный простатит лечится очень тяжело. И порой без операции, без пункции и дренирования не обойтись", резюмировал уролог.

Простатит, язва, геморрой: Уролог назвал 9 "профессиональных" болезней водителей-мужчин

Простатит, язва, геморрой: Уролог назвал 9 "профессиональных" болезней водителей-мужчин

Ранее Лайф писал, что такое заболевание, как простатит, может проявляться даже в подростковом возрасте, вызывая ряд неприятных симптомов. Среди них дискомфорт в области промежности, который возникает из-за воспаления нервных окончаний органов, и в области мышц малого таза из-за переохлаждения или застоя крови и лимфы.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров