Врач объяснил связь между кариесом и простатитом

Обычный зубной кариес может стать причиной воспаления в предстательной железе. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-уролог ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Павел Королёв.

"От процессов во рту, кариеса и прочих гнойных процессов может возникнуть огромный список заболеваний, в том числе и воспаление в предстательной железе", — сообщил он.

Врач объяснил, что инфекция проникает в предстательную железу в 89% случаев через уретру, но бывают ситуации, когда заражение происходит от кариозного зуба. Дело в том, что во рту начинают размножаться патогенные микроорганизмы вплоть до развития стрептококковой инфекции, которые могут пойти вниз и попасть в мочеполовую систему. А это и приводит к проблемам с предстательной железой.

Королёв подчеркнул, что важно вовремя диагностировать заболевание и начать принимать антибактериальные препараты. Если затянуть с лечением, то "в капсуле в предстательной железе возникнут процессы вплоть до гнойного расплавления предстательной железы", отметил доктор.

"А гнойный простатит лечится очень тяжело. И порой без операции, без пункции и дренирования не обойтись", — резюмировал уролог.