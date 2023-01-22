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22 января, 14:20

Раскольники ПЦУ захватили храм под Киевом

УПЦ: Украинская тероборона и раскольники ПЦУ захватили Успенскую церковь под Киевом

<p>Успенская церковь в Тарасовке (Киевская область). Обложка © t.me / <a href="https://t.me/upc_news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">upc_news </a></p>

Успенская церковь в Тарасовке (Киевская область). Обложка © t.me / upc_news

Представители раскольнической Православной церкви Украины вместе с вооружёнными тероборонавцами захватили храм УПЦ в селе Тарасовка под Киевом. Об этом заявили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви.

"Активисты ПЦУ при поддержке вооружённых представителей теробороны и местных властей сломали замки и ворвались на территорию святыни", — говорится в сообщении.

Представители УПЦ отмечают, что охраняющему храм служителю бандиты брызнули перцовым баллончиком в лицо, а затем избили. К зданию стали подтягиваться прихожане Успенской церкви, но рейдеры закрылись внутри и заблокировали входы.

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Напомним, Киев продолжает гонения на каноническую УПЦ. Так, СБУ проводит рейды по храмам и монастырям в поисках "прокремлёвской литературы", а президент Украины Владимир Зеленский приостанавливает гражданство священников. В Рождество украинские силовики проверяли документы у входа в Киево-Печерскую лавру. Богослужение там провёл глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний. В ООН уже заявили, что обеспокоены проектами, подрывающими право на свободу вероисповедания в Незалежной.

Ирина Фальке

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