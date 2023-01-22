Раскольники ПЦУ захватили храм под Киевом

Представители раскольнической Православной церкви Украины вместе с вооружёнными тероборонавцами захватили храм УПЦ в селе Тарасовка под Киевом. Об этом заявили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви.

"Активисты ПЦУ при поддержке вооружённых представителей теробороны и местных властей сломали замки и ворвались на территорию святыни", — говорится в сообщении.