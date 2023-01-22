Раскольники ПЦУ захватили храм под Киевом
УПЦ: Украинская тероборона и раскольники ПЦУ захватили Успенскую церковь под Киевом
Успенская церковь в Тарасовке (Киевская область). Обложка © t.me / upc_news
Представители раскольнической Православной церкви Украины вместе с вооружёнными тероборонавцами захватили храм УПЦ в селе Тарасовка под Киевом. Об этом заявили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви.
"Активисты ПЦУ при поддержке вооружённых представителей теробороны и местных властей сломали замки и ворвались на территорию святыни", — говорится в сообщении.
Представители УПЦ отмечают, что охраняющему храм служителю бандиты брызнули перцовым баллончиком в лицо, а затем избили. К зданию стали подтягиваться прихожане Успенской церкви, но рейдеры закрылись внутри и заблокировали входы.
Напомним, Киев продолжает гонения на каноническую УПЦ. Так, СБУ проводит рейды по храмам и монастырям в поисках "прокремлёвской литературы", а президент Украины Владимир Зеленский приостанавливает гражданство священников. В Рождество украинские силовики проверяли документы у входа в Киево-Печерскую лавру. Богослужение там провёл глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний. В ООН уже заявили, что обеспокоены проектами, подрывающими право на свободу вероисповедания в Незалежной.