ВСУ обстреляли белгородское село, повреждена линия электропередачи

Украинские военные обстреляли белгородское село Вязовое Краснояружского района. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки никто не пострадал.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стёкла в двух частных домовладениях. Также имеется повреждение линии электропередачи", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, в настоящий момент на месте обстрелов находятся представители аварийных служб, которые устраняют последствия происшествия.