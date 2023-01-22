ВСУ обстреляли белгородское село, повреждена линия электропередачи
Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ села Вязовое
Украинские военные обстреляли белгородское село Вязовое Краснояружского района. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки никто не пострадал.
"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стёкла в двух частных домовладениях. Также имеется повреждение линии электропередачи", — написал он в телеграм-канале.
По словам губернатора, в настоящий момент на месте обстрелов находятся представители аварийных служб, которые устраняют последствия происшествия.
Ранее Лайф писал, что 15 января украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадавших нет. Перед этим Шебекино попало под обстрел ВСУ вечером 10 января. К ночи число пострадавших при обстреле населённого пункта выросло до шести.
t.me / "Настоящий Гладков"