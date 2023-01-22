3 модных способа носить кольца зимой

Надевать дорогие украшения на улицу зимой нужно с особой осторожностью: по словам дизайнера ювелирной лаборатории Vertigo Виктории Стрижак, кольца и перстни на морозе становятся великоваты и могут незаметно слететь с пальцев.

"Лучше, чтобы кольца идеально подходили по размеру, так как от холода украшения могут стать чуть великоваты и их будет легко потерять, снимая перчатки", — объяснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Любительницам объёмных перстней дизайнер порекомендовала простой выход: чтобы постоянно не снимать украшения, зимой лучше отдать предпочтение гладким моделям колец, без выдающихся элементов. Но девушки, которые предпочитают исключительно массивные перстни, могут заменить перчатки на варежки или муфту.

По словам Стрижак, самые смелые могут носить кольца поверх перчаток. В таком случае перчатки лучше выбрать "лаконичные, в тон верхней одежде, без декора, из гладкой кожи или замши". Это придаст образу стиль.