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22 января, 14:31
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Швейцария отказалась передать Украине замороженные российские активы

Швейцария отказалась передавать замороженные активы РФ Киеву, сославшись на конституцию

Швейцария не может передать Украине замороженные российские активы, так как этого не позволяет конституция государства. Такое заявление сделал министр экономики, образования и исследований страны Ги Пармелен.

"В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется конституцией... Мы правовое государство. Мы обязаны соблюдать конституцию и действующие законы", сказал он в интервью газете Matin Dimanche.

Посольство России объяснило, чем грозит США передача российских активов Украине

Посольство России объяснило, чем грозит США передача российских активов Украине

А в американском Минюсте заявили о намерении передать какую-то часть конфискованных российских активов в пользу Киева в скором времени.

Обложка ©

Shutterstock / MDart10

Матвей Константинов

Комментарий

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Фома Невероввчера в 19:55

А у англосаксов фундамент частной собственности рушится вместе с правовым государством вернее уже рухнул как был диким западом так и остался! Только вместо кольта томагавки!

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