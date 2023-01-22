Швейцария отказалась передать Украине замороженные российские активы
Швейцария отказалась передавать замороженные активы РФ Киеву, сославшись на конституцию
Швейцария не может передать Украине замороженные российские активы, так как этого не позволяет конституция государства. Такое заявление сделал министр экономики, образования и исследований страны Ги Пармелен.
"В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется конституцией... Мы правовое государство. Мы обязаны соблюдать конституцию и действующие законы", — сказал он в интервью газете Matin Dimanche.
А в американском Минюсте заявили о намерении передать какую-то часть конфискованных российских активов в пользу Киева в скором времени.
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