Швейцария отказалась передать Украине замороженные российские активы

Швейцария не может передать Украине замороженные российские активы, так как этого не позволяет конституция государства. Такое заявление сделал министр экономики, образования и исследований страны Ги Пармелен.

"В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется конституцией... Мы правовое государство. Мы обязаны соблюдать конституцию и действующие законы", — сказал он в интервью газете Matin Dimanche.