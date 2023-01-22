Нидерланды закроют крупнейшее в Европе месторождение газа
Нидерланды прекратят добычу газа на крупнейшем месторождении в ЕС до октября 2024 года
Нидерланды намерены остановить добычу газа на крупнейшем в ЕС месторождении в Гронингене до октября 2024 года. Об этом заявил статс-секретарь Министерства экономики и политики в области климата королевства Ханс Вейлбриф в интервью британской газете Financial Times.
Он подчеркнул, что в идеале нужно закрыть месторождение в нынешнем году, но энергетический кризис в Европе внёс в планы коррективы по срокам, несмотря на риски землетрясений. Издание уточнило, что в этом районе каждый год происходит до ста подземных толчков начиная с 1980 года.
Гронингенское месторождение, разработка которого велась с 1963 года, когда-то приносило более 50 миллиардов кубометров газа. Сейчас по решению правительства производство ограничено 2,8 миллиарда в год. Газета напомнила, что оператором выступает компания NAM, которую создали Royal Dutch Shell и Exxon Mobil.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз заменил 80% российского трубопроводного газа. При этом, по её словам, экономика России должна впасть в рецессию на несколько десятилетий.
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