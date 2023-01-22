Нидерланды закроют крупнейшее в Европе месторождение газа

Нидерланды намерены остановить добычу газа на крупнейшем в ЕС месторождении в Гронингене до октября 2024 года. Об этом заявил статс-секретарь Министерства экономики и политики в области климата королевства Ханс Вейлбриф в интервью британской газете Financial Times.

Он подчеркнул, что в идеале нужно закрыть месторождение в нынешнем году, но энергетический кризис в Европе внёс в планы коррективы по срокам, несмотря на риски землетрясений. Издание уточнило, что в этом районе каждый год происходит до ста подземных толчков начиная с 1980 года.

Гронингенское месторождение, разработка которого велась с 1963 года, когда-то приносило более 50 миллиардов кубометров газа. Сейчас по решению правительства производство ограничено 2,8 миллиарда в год. Газета напомнила, что оператором выступает компания NAM, которую создали Royal Dutch Shell и Exxon Mobil.