Россиянин выбросил кота бывшей жены с 12-го этажа, пока она поднималась за ним

В Санкт-Петербурге обиженный мужчина решил отомстить бывшей жене через кота: он выкинул бедное животное в окно. Как сообщает издание "Мегаполис", животное пролетело 12 этажей.

По данным портала, 21 января женщина приехала к бывшему мужу, чтобы забрать свои оставшиеся вещи. Когда она поднялась на 12-й этаж, то услышала от мужа, что он скинул её домашнее животное в окно и "чтоб она искала его там".

Испуганная женщина обошла всю парадную, но кота нигде не было. Когда она вышла на улицу, то увидела разбитое стекло у одной из припаркованных машин, рядом с которой и лежал её пушистый любимец. Он сильно пострадал: у него оказались сломаны лапы, отбита грудная клетка. Хозяйка животного попросила привлечь экс-мужа к ответственности за жестокое обращение к животным и обратилась в полицию.