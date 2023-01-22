"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 января, 15:11
20249

Россиянин выбросил кота бывшей жены с 12-го этажа, пока она поднималась за ним

Петербуржец выбросил кота бывшей жены с 12-го этажа и отправил её искать его останки

В Санкт-Петербурге обиженный мужчина решил отомстить бывшей жене через кота: он выкинул бедное животное в окно. Как сообщает издание "Мегаполис", животное пролетело 12 этажей.

По данным портала, 21 января женщина приехала к бывшему мужу, чтобы забрать свои оставшиеся вещи. Когда она поднялась на 12-й этаж, то услышала от мужа, что он скинул её домашнее животное в окно и "чтоб она искала его там".

Испуганная женщина обошла всю парадную, но кота нигде не было. Когда она вышла на улицу, то увидела разбитое стекло у одной из припаркованных машин, рядом с которой и лежал её пушистый любимец. Он сильно пострадал: у него оказались сломаны лапы, отбита грудная клетка. Хозяйка животного попросила привлечь экс-мужа к ответственности за жестокое обращение к животным и обратилась в полицию.

Усов, лап и хвоста не хватило: Кота Лёшку чуть не усыпили в Таиланде из-за отсутствия документа

Усов, лап и хвоста не хватило: Кота Лёшку чуть не усыпили в Таиланде из-за отсутствия документа

Ранее Лайф писал, что житель Москвы после расставания с возлюбленной пошёл в суд, чтобы вернуть все потраченные на неё деньги. В частности, речь идёт об оплате кафе, такси и даже бензина для машины. Заслушав доводы сторон, суд встал на сторону ответчицы и отклонил иск бывшего бойфренда.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

1
avatar
avatar
Андрей Анцышкинвчера в 21:54

Моральногоурода к ответу! В обиженку на 5 лет минимум!

Новости партнеров