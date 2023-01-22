Россиянин выбросил кота бывшей жены с 12-го этажа, пока она поднималась за ним
Петербуржец выбросил кота бывшей жены с 12-го этажа и отправил её искать его останки
В Санкт-Петербурге обиженный мужчина решил отомстить бывшей жене через кота: он выкинул бедное животное в окно. Как сообщает издание "Мегаполис", животное пролетело 12 этажей.
По данным портала, 21 января женщина приехала к бывшему мужу, чтобы забрать свои оставшиеся вещи. Когда она поднялась на 12-й этаж, то услышала от мужа, что он скинул её домашнее животное в окно и "чтоб она искала его там".
Испуганная женщина обошла всю парадную, но кота нигде не было. Когда она вышла на улицу, то увидела разбитое стекло у одной из припаркованных машин, рядом с которой и лежал её пушистый любимец. Он сильно пострадал: у него оказались сломаны лапы, отбита грудная клетка. Хозяйка животного попросила привлечь экс-мужа к ответственности за жестокое обращение к животным и обратилась в полицию.
Ранее Лайф писал, что житель Москвы после расставания с возлюбленной пошёл в суд, чтобы вернуть все потраченные на неё деньги. В частности, речь идёт об оплате кафе, такси и даже бензина для машины. Заслушав доводы сторон, суд встал на сторону ответчицы и отклонил иск бывшего бойфренда.
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