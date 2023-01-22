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22 января, 16:50

"Спартак" вырвал у АГМК победу в первом товарищеском матче в 2023 году

Московский "Спартак" обыграл АГМК из Узбекистана в товарищеском матче со счётом 3:1. Игра состоялась на стадионе "Джебель-Али" в Дубае.

В середине первого тайма красно-белые вырвались вперёд, ворота соперника удачно поразил 18-летний полузащитник Даниил Зорин. Однако Мартин Боаке из узбекской команды сравнял счёт. После этого "Спартак" больше не дал противнику шанса отличиться. Москвичи забили ещё два гола, их авторами стали Бальде Кейта и Александр Соболев.

Следующим соперником "Спартака" на сборах в ОАЭ будет болгарский ФК "Ботев". Игроки встретятся на поле 27 января.

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Ранее Лайф писал, что болгарский ФК "Левски" отменил матчи со "Спартаком" и "Уралом". Руководство московского клуба намерено потребовать неустойку за внезапный отказ от товарищеского матча.

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ФК "Спартак-Москва"

Татьяна Миссуми

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