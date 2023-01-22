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22 января, 16:49

Американцев привёл в ярость скандал с секретными файлами в домах Трампа и Байдена

Опрос: 77% американцев осудили Трампа и Байдена за хранение секретных документов

<p>Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla / Alex Wong</p>

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla / Alex Wong

Большинство граждан Соединённых Штатов осудили американских президентов — бывшего и настоящего — Дональда Трампа и Джо Байдена за хранение секретных документов в неположенных местах. Результаты опроса приводит ABC News/Ipsos.

Так, 77% опрошенных заявили, что Трамп "действовал безответственно", чуть менее строго американцы отнеслись к Байдену (64%). В то же время действия Трампа осудили по большей части демократы (96%), республиканцев оказалось лишь 47%. Они же указали на "безответственность" Байдена (89%), тогда как демократы с ними не согласились (38%).

Также 43% американцев считают, что ошибка Трампа "была серьёзнее": действующего президента осудили за ту же оплошность 20%. Ещё 30% опрошенных назвали последствия действий двух политиков одинаково серьёзными.

Стало известно содержание изъятых из поместья Трампа секретных документов

Стало известно содержание изъятых из поместья Трампа секретных документов

Напомним, летом прошлого года ФБР изъяло у экс-президента 11 комплектов секретных документов. Позже была сделана аналогичная находка времён вице-президентства Джо Байдена. Причём сам американский лидер удивился, узнав об этом. Ещё одна партия обнаружена в доме Байдена. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке".

Ирина Фальке

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