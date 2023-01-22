Американцев привёл в ярость скандал с секретными файлами в домах Трампа и Байдена

Так, 77% опрошенных заявили, что Трамп "действовал безответственно", чуть менее строго американцы отнеслись к Байдену (64%). В то же время действия Трампа осудили по большей части демократы (96%), республиканцев оказалось лишь 47%. Они же указали на "безответственность" Байдена (89%), тогда как демократы с ними не согласились (38%).