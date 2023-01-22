Американцев привёл в ярость скандал с секретными файлами в домах Трампа и Байдена
Опрос: 77% американцев осудили Трампа и Байдена за хранение секретных документов
Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla / Alex Wong
Большинство граждан Соединённых Штатов осудили американских президентов — бывшего и настоящего — Дональда Трампа и Джо Байдена за хранение секретных документов в неположенных местах. Результаты опроса приводит ABC News/Ipsos.
Так, 77% опрошенных заявили, что Трамп "действовал безответственно", чуть менее строго американцы отнеслись к Байдену (64%). В то же время действия Трампа осудили по большей части демократы (96%), республиканцев оказалось лишь 47%. Они же указали на "безответственность" Байдена (89%), тогда как демократы с ними не согласились (38%).
Также 43% американцев считают, что ошибка Трампа "была серьёзнее": действующего президента осудили за ту же оплошность 20%. Ещё 30% опрошенных назвали последствия действий двух политиков одинаково серьёзными.
Напомним, летом прошлого года ФБР изъяло у экс-президента 11 комплектов секретных документов. Позже была сделана аналогичная находка времён вице-президентства Джо Байдена. Причём сам американский лидер удивился, узнав об этом. Ещё одна партия обнаружена в доме Байдена. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке".