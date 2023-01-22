Американский ветеран предрёк ВСУ скорое поражение из-за упущенного "шанса"
Hill: Отказ США и Германии поставлять ВСУ танки приведёт к поражению Украины
США и их союзники могут ускорить поражение Украины в борьбе с Россией отказом снабдить ВСУ тяжёлыми танками, считает ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс. Речь идёт об американских Abrams и немецких Leopard 2, которые могли бы стать для Киева "последним шансом".
"Второго шанса не будет, а вероятность успеха снижается", — подчеркнул он в статье для The Hill и добавил, что ВСУ нуждаются в наступательном вооружении Запада.
По его оценке, отказ в Abrams и Leopard 2 может привести к полному краху Украины на поле боя, что в свою очередь равнозначно провалу западных стран в схватке с Россией. Вместе с тем он обратил внимание на то, что поддержка киевского режима уже и так сильно истощила НАТО.
Напомним, США не увидели необходимости в отправке Украине танков Abrams. Причиной они назвали высокую стоимость обслуживания боевых машин. Германия тоже отказалась передавать Киеву свои танки Leopard, что вызвало жаркие споры в Бундестаге. А глава евродипломатии Жозеп Боррель обвинил Берлин в срыве поставок оружия Украине.
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