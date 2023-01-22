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22 января, 16:30

Замминистра инфраструктуры Украины уволен за взятку в $400 тысяч

Правительство Украины уволило замминистра Лозинского, задержанного при получении взятки

<p>Василий Лозинский. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / lozvasyl</p>

Василий Лозинский. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / lozvasyl

Правительство Украины уволило подозреваемого во взяточничестве замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, сообщил глава министерства Александр Кубраков.

"Сегодня решением кабинета министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры… Его задержали при получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов США", написал он в одной из социальных сетей.

По словам Кубракова, эти деньги подозреваемый получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное дело было начато в сентябре 2022 года.

Также Кубраков поручил своей команде начать проверку всех действующих проектов министерства, в том числе выполняемых за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи.

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Напомним, Василия Лозинского задержали сегодня по подозрению в хищении бюджетных средств. Его поймали с поличным при получении взятки в 400 тысяч долларов. Сейчас экс-чиновник оказывает полное содействие следствию.

Матвей Константинов

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