Объятый огнём "призрачный" поезд "сбежал" от пожарных и полиции в Германии
В Германии охваченный огнём поезд-беспилотник скрылся от машинистов и полиции
В Германии охваченный огнём поезд-беспилотник попытался уехать от полицейских, к счастью, состав удалось остановить. Сам локомотив загорелся недалеко от деревни Штраусс в земле Бавария, машинисты успели эвакуироваться.
Загоревшийся поезд-беспилотник, летящий по железной дороге, попал на камеры. Видео © Freilassing Volunteer Firefighting Company
Местные пожарные и полицейские около трёх часов ночи получили сообщения о возгорании в небольшой немецкой деревне. Машинисты ждали прибытия спецслужб рядом с поездом.
В какой-то момент состав сам тронулся с места и стал набирать скорость по дороге, идущей под горку. Переключая стрелки, железнодорожники пытались направить летящий в огне локомотив в тупик, но, прежде чем остановиться, он проехал несколько миль по направлению к станции Фрайлассинга. Всё это время за горящим составом гнались полиция и пожарные.
Видео с "убегающим" от стражей правосудия поездом опубликовали пожарные городка Фрайлассинг, где и удалось перехватить беспилотник. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранеее Лайф сообщал, что житель Дагестана едва не сгорел заживо в охваченном пламенем авто. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения и шокированные очевидцы, а кадры появились в местных группах соцсети "ВКонтакте".
Freilassing Volunteer Firefighting Company