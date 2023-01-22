Объятый огнём "призрачный" поезд "сбежал" от пожарных и полиции в Германии

В Германии охваченный огнём поезд-беспилотник попытался уехать от полицейских, к счастью, состав удалось остановить. Сам локомотив загорелся недалеко от деревни Штраусс в земле Бавария, машинисты успели эвакуироваться.

Загоревшийся поезд-беспилотник, летящий по железной дороге, попал на камеры. Видео © Freilassing Volunteer Firefighting Company

Местные пожарные и полицейские около трёх часов ночи получили сообщения о возгорании в небольшой немецкой деревне. Машинисты ждали прибытия спецслужб рядом с поездом.

В какой-то момент состав сам тронулся с места и стал набирать скорость по дороге, идущей под горку. Переключая стрелки, железнодорожники пытались направить летящий в огне локомотив в тупик, но, прежде чем остановиться, он проехал несколько миль по направлению к станции Фрайлассинга. Всё это время за горящим составом гнались полиция и пожарные.

Видео с "убегающим" от стражей правосудия поездом опубликовали пожарные городка Фрайлассинг, где и удалось перехватить беспилотник. В результате происшествия никто не пострадал.