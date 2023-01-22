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22 января, 15:59

Названа страна с наибольшими шансами вступить в БРИКС уже в 2023 году

Эксперт Лисоволик: Саудовская Аравия может присоединиться к БРИКС уже в 2023 году

Саудовская Аравия может присоединиться к БРИКС уже в 2023 году, считает член Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик. По его словам, потенциальное расширение "пятёрки" стало возможным благодаря соответствующей политике ЮАР, председательствующей в организации в этом году.

"Среди тех стран, которые сейчас обсуждаются государствами БРИКС и которые выразили свой интерес в присоединении к этой группе, наибольшими шансами обладает Саудовская Аравия", сказал он в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что государство-претендент должно подходить под разработанные участниками критерии. В частности, речь может идти о лидерстве страны в своём регионе и значимости для мировой экономики. Под эти критерии Эр-Рияд подходит. Страна входит в G20, является одним из ключевых лидеров на глобальном энергетическом рынке и достаточно конструктивно взаимодействует с Россией в рамках ОПЕК+, заметил эксперт.

ЮАР ждёт Путина на саммит БРИКС

ЮАР ждёт Путина на саммит БРИКС

Ранее посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что около 13 государств изъявили желание вступить в БРИКС. По его словам, в их числе Египет, Алжир, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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Shutterstock

Матвей Константинов

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