Названа страна с наибольшими шансами вступить в БРИКС уже в 2023 году

Саудовская Аравия может присоединиться к БРИКС уже в 2023 году, считает член Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик. По его словам, потенциальное расширение "пятёрки" стало возможным благодаря соответствующей политике ЮАР, председательствующей в организации в этом году.

"Среди тех стран, которые сейчас обсуждаются государствами БРИКС и которые выразили свой интерес в присоединении к этой группе, наибольшими шансами обладает Саудовская Аравия", — сказал он в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что государство-претендент должно подходить под разработанные участниками критерии. В частности, речь может идти о лидерстве страны в своём регионе и значимости для мировой экономики. Под эти критерии Эр-Рияд подходит. Страна входит в G20, является одним из ключевых лидеров на глобальном энергетическом рынке и достаточно конструктивно взаимодействует с Россией в рамках ОПЕК+, заметил эксперт.