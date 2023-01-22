В США назвали сумасшествием идею Киева "отвоевать" Крым

Европейцы начинают всё громче возмущаться действиями США и осознают, что цели Вашингтона в борьбе с Россией никак не соотносятся с их интересами, пишет обозреватель журнала The American Conservative Род Дреер.

"Никто не ожидает, что Украина сдастся русским. Но, конечно же, мы должны сделать всё возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею киевских властей отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот", — заметил колумнист.

Автор уверен, что безответственная политика ряда западных чиновников грозит обернуться третьей мировой войной. Поэтому следует принять меры, чтобы их остановить.