Орбан: Венгрия не будет отказываться от своей памяти и сносить памятники прошлых эпох

"Мы, венгры, не без греха. У нас много ошибок и недостатков. Вопрос лишь в том, что делать с этим признанием. Должны ли мы встать на колени посреди футбольного поля? Или сносить статуи наших великих предков? Должны ли мы отрицать и стирать нашу тысячелетнюю культуру? Или, может быть, мы должны позволить самозваным, непатриотичным и либеральным цензорам насмехаться над нашей историей?" — сказал он, выступая в городе Сатмарчек, где поэт Ференц Кёльчеи написал слова венгерского гимна.