Орбан: Венгрия не будет отказываться от своей памяти и сносить памятники прошлых эпох
Венгрия не намерена отказываться от своей истории, сносить памятники прошлого и стирать свою культуру, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы, венгры, не без греха. У нас много ошибок и недостатков. Вопрос лишь в том, что делать с этим признанием. Должны ли мы встать на колени посреди футбольного поля? Или сносить статуи наших великих предков? Должны ли мы отрицать и стирать нашу тысячелетнюю культуру? Или, может быть, мы должны позволить самозваным, непатриотичным и либеральным цензорам насмехаться над нашей историей?" — сказал он, выступая в городе Сатмарчек, где поэт Ференц Кёльчеи написал слова венгерского гимна.
Премьер считает, что слова гимна Венгрии подразумевают совсем другое. Хоть он и начинается со слов "Боже, благослови мадьяр!", он поётся "не на коленях со склонённой головой, а стоя, твёрдо, громко, с высоко поднятой головой", обратил внимание Орбан.
Ранее Виктор Орбан заявил, что вера венгров в немецкую практичность ослабла из-за санкционной политики современной Германии и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, расчёт политиков провалился.
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