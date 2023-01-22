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22 января, 15:24

10 тревожных причин срочно сделать МРТ головного мозга

Нейрохирург Абдуллаев: Обмороки, нарушение вкуса и речи — весомые показания для МРТ

Пациенту могут назначить магнитно-резонансную томографию даже при самых обычных на первый взгляд симптомах. На какие тревожные признаки стоит обратить внимание, рассказал в беседе с "Газетой.ru" нейрохирург Европейского медицинского центра Орхан Абдуллаев.

"Головная боль, особенно интенсивная, длительно сохраняющаяся и плохо купируемая анальгетиками; часто повторяющиеся головокружения, обмороки; эпилептические припадки; звон и шум в ушах; снижение зрения; галлюцинации; нарушение координации, речи, вкуса и обоняния, чувствительности в туловище или в конечностях", — рассказал доктор.

Все перечисленные симптомы как по отдельности, так и в сочетании друг с другом могут говорить о патологиях нервной или кровеносной систем. Например, "аневризмы, мальформации и фистулы часто могут вызывать головные боли, звон в ушах и так далее", объясняет Абдуллаев. Наличие проблем можно выяснить только на МРТ.

"Ещё одной распространённой патологией головного мозга являются опухоли. Их раннее выявление влияет на прогнозы течения заболевания. Также с помощью МРТ диагностируют нарушение ликвороциркуляции, симптомы которого часто путают с симптомами нейродегенеративных заболеваний", — объяснил врач.

В то же время проходить процедуру следует только по рекомендации невролога или нейрохирурга, поэтому сначала потребуется записаться на осмотр.

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Ранее онколог Пылёв назвал ранние симптомы и способы диагностики рака лёгких. Врач предупредил, что даже на поздних сроках болезнь может протекать бессимптомно. В самой опасной категории находятся те, кто выкуривает по пачке сигарет в день.

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Ирина Фальке
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