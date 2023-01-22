Метеоролог Тишковец пообещал москвичам снегопад 30 и 31 января

В Москве 30 и 31 января ожидаются снегопады, высота снежного покрова может дойти до 34 сантиметров. Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца: 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдётся лёгкими морозами. Высота снежного покрова в Москве заметно подрастёт с нынешних 23 сантиметров до 29–34 сантиметров", — сказал метеоролог.