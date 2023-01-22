Нэнси Пелоси провела дома обряд экзорцизма
Пелоси позвала экзорцистов для изгнания злых духов из своего дома в Калифорнии
Нэнси Пелоси. Фото © ТАСС / AP / Scott Applewhite
Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, а ныне депутат Нэнси Пелоси провела обряд экзорцизма в своём доме в Сан-Франциско, пригласив для этого католических священников. Об этом пишет Daily Mail.
Пелоси решила избавиться от потусторонней нечисти по совету дочери, которая убедила её в эффективности таких способов изменить жизнь к лучшему. Конгрессвумен полагает, что именно нехорошая аура привела к трагедии с её мужем, который получил травмы головы после нападения грабителя, проникшего внутрь дома. Супруг Пелоси уже перенёс несколько операций, но до сих пор выходит к публике только в головном уборе.
Напомним, в ноябре прошлого года 80-летняя Пелоси объявила об увольнении с поста главы фракции демократов в Конгрессе США. При этом она подчеркнула, что не будет уходить на пенсию, а останется работать в нижней палате законодательного органа.