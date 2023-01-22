Нэнси Пелоси провела дома обряд экзорцизма

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, а ныне депутат Нэнси Пелоси провела обряд экзорцизма в своём доме в Сан-Франциско, пригласив для этого католических священников. Об этом пишет Daily Mail.

Пелоси решила избавиться от потусторонней нечисти по совету дочери, которая убедила её в эффективности таких способов изменить жизнь к лучшему. Конгрессвумен полагает, что именно нехорошая аура привела к трагедии с её мужем, который получил травмы головы после нападения грабителя, проникшего внутрь дома. Супруг Пелоси уже перенёс несколько операций, но до сих пор выходит к публике только в головном уборе.