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22 января, 15:45
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Нэнси Пелоси провела дома обряд экзорцизма

Пелоси позвала экзорцистов для изгнания злых духов из своего дома в Калифорнии

<p>Нэнси Пелоси. Фото © ТАСС / AP / Scott Applewhite</p>

Нэнси Пелоси. Фото © ТАСС / AP / Scott Applewhite

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, а ныне депутат Нэнси Пелоси провела обряд экзорцизма в своём доме в Сан-Франциско, пригласив для этого католических священников. Об этом пишет Daily Mail.

Пелоси решила избавиться от потусторонней нечисти по совету дочери, которая убедила её в эффективности таких способов изменить жизнь к лучшему. Конгрессвумен полагает, что именно нехорошая аура привела к трагедии с её мужем, который получил травмы головы после нападения грабителя, проникшего внутрь дома. Супруг Пелоси уже перенёс несколько операций, но до сих пор выходит к публике только в головном уборе.

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Напомним, в ноябре прошлого года 80-летняя Пелоси объявила об увольнении с поста главы фракции демократов в Конгрессе США. При этом она подчеркнула, что не будет уходить на пенсию, а останется работать в нижней палате законодательного органа.

Татьяна Миссуми

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