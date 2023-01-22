Самолёт Ryanair подал сигнал о бомбе и сел в Афинах в сопровождении истребителей F-16
Самолёт Ryanair из Польши экстренно приземлился в Афинах после сообщения о минировании
Самолёт авиакомпании Ryanair, летящий рейсом из Польши, сообщил о бомбе на борту. Он направился в Афинский международный аэропорт в сопровождении греческих истребителей F-16.
По информации телеканала ERT1, были задействованы все применяемые в таких случаях наземные и воздушные протоколы. На борту "Боинга-738" находится 192 человека. Он подал сигнал о ЧП над морем в районе острова Эвбея. В греческий аэропорт также были направлены специальные подразделения полиции.
Лайнер намерены отбуксировать в специальную зону. Пассажиров уже эвакуировали. Воздушное судно обыскивают сапёры, пишет издание Protothema.
Накануне следовавший из Перми в индийский штат Гоа самолёт компании Azur Air совершил вынужденную посадку в Узбекистане из-за анонимного сообщения о минировании. На борту самолёта находилось около 240 человек. Позднее стало известно, что сообщение было ложным, самолёт благополучно долетел до индийского штата Гоа.
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