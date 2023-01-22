Самолёт Ryanair подал сигнал о бомбе и сел в Афинах в сопровождении истребителей F-16

Самолёт авиакомпании Ryanair, летящий рейсом из Польши, сообщил о бомбе на борту. Он направился в Афинский международный аэропорт в сопровождении греческих истребителей F-16.

По информации телеканала ERT1, были задействованы все применяемые в таких случаях наземные и воздушные протоколы. На борту "Боинга-738" находится 192 человека. Он подал сигнал о ЧП над морем в районе острова Эвбея. В греческий аэропорт также были направлены специальные подразделения полиции.