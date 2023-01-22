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22 января, 16:13
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Глава украинской разведки раскрыл детали расправы СБУ над участником переговоров с Россией

Глава ГУР Буданов заявил, что участник переговоров с РФ Денис Киреев был убит в машине СБУ

<p>Денис Киреев. Фото © ТАСС / Александр Кряжев / POOL</p>

Денис Киреев. Фото © ТАСС / Александр Кряжев / POOL

Участника украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева убили в машине СБУ, после чего тело выбросили на улицу в Киеве. Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода"* начальник ГУР Минобороны Незалежной Кирилл Буданов.

"Я верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда они (сотрудники СБУ. — Прим. Лайфа) провели работу по этому лицу. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Следствие ведёт Госбюро расследований. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники, это факт", — пояснил он.

Буданов также подчеркнул, что Киреев никогда не был российским шпионом и активно сотрудничал с разведкой Украины. Поэтому убийство не было местью за якобы передачу информации российской стороне.

Западные СМИ узнали о расправе СБУ над участником переговоров с Россией

Западные СМИ узнали о расправе СБУ над участником переговоров с Россией

Напомним, о смерти Киреева сообщалось 5 марта 2022 года. В Верховной раде пояснили, что СБУ заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате силовики ликвидировали его при задержании. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк недавно объяснил убийство Киреева отсутствием "единой координации" между силовыми структурами в Киеве. Он добавил, что убитый не был российским агентом.

* Признано в РФ иноагентом.

Татьяна Миссуми

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