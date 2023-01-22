Глава украинской разведки раскрыл детали расправы СБУ над участником переговоров с Россией

Участника украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева убили в машине СБУ, после чего тело выбросили на улицу в Киеве. Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода"* начальник ГУР Минобороны Незалежной Кирилл Буданов.

"Я верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда они (сотрудники СБУ. — Прим. Лайфа) провели работу по этому лицу. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Следствие ведёт Госбюро расследований. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники, это факт", — пояснил он.