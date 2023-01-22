Президент Всемирного банка сделал прогноз о мировой экономике на 2023–2024 годы

В 2023-м и 2024 годах в мире будут наблюдаться медленные темпы роста экономики, заявил в беседе с телеканалом Sky News президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. По его оценке, "сложно рассчитывать, что в ближайшие два года произойдёт сильное восстановление мировой экономики".