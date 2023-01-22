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22 января, 16:36
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Президент Всемирного банка сделал прогноз о мировой экономике на 2023–2024 годы

Президент Всемирного банка Малпасс предрёк невысокие темпы роста экономики в 2023–2024 годы

<p>Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker</p>

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

В 2023-м и 2024 годах в мире будут наблюдаться медленные темпы роста экономики, заявил в беседе с телеканалом Sky News президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. По его оценке, "сложно рассчитывать, что в ближайшие два года произойдёт сильное восстановление мировой экономики".

Глава Всемирного банка заметил, что на данный момент наблюдается период длительного замедления, связанный с сохранением высокой инфляции и дефицитом инвестиций. Тем странам, которые в сложившихся условиях урезают свои расходы, важно правильно выстроить экономическую политику, уверен Малпасс.

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А ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предрекла рецессию в ЕС и замедление мировой экономики.

Матвей Константинов

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