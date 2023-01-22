Президент Всемирного банка сделал прогноз о мировой экономике на 2023–2024 годы
Президент Всемирного банка Малпасс предрёк невысокие темпы роста экономики в 2023–2024 годы
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker
В 2023-м и 2024 годах в мире будут наблюдаться медленные темпы роста экономики, заявил в беседе с телеканалом Sky News президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. По его оценке, "сложно рассчитывать, что в ближайшие два года произойдёт сильное восстановление мировой экономики".
Глава Всемирного банка заметил, что на данный момент наблюдается период длительного замедления, связанный с сохранением высокой инфляции и дефицитом инвестиций. Тем странам, которые в сложившихся условиях урезают свои расходы, важно правильно выстроить экономическую политику, уверен Малпасс.
А ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предрекла рецессию в ЕС и замедление мировой экономики.