Валиева впервые высказалась о решении дисциплинарного комитета РУСАДА
Камила Валиева заявила, что осталась довольна решением дисциплинарного комитета РУСАДА
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева впервые высказалась о решении дисциплинарного антидопингового комитета РАА "РУСАДА", которое оправдало её по делу о нарушении антидопинговых правил.
"Конечно, довольна. Чемпионат России каждый год", — сказала Валиева журналистам после окончания Кубка Первого канала.
Напомним, что 13 января дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Валиеву. Там заявили, что, хотя спортсменка нарушила антидопинговые правила, в этом не было "никакой её вины или халатности". В отношении Валиевой не принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России. Позднее решение WADA оспорить невиновность фигуристки поддержали в Международном олимпийском комитете. Также ISU запросил для изучения копию мотивировочной части решения по делу Валиевой.