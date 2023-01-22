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22 января, 18:59

Валиева впервые высказалась о решении дисциплинарного комитета РУСАДА

Камила Валиева заявила, что осталась довольна решением дисциплинарного комитета РУСАДА

<p>Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева впервые высказалась о решении дисциплинарного антидопингового комитета РАА "РУСАДА", которое оправдало её по делу о нарушении антидопинговых правил.

"Конечно, довольна. Чемпионат России каждый год", — сказала Валиева журналистам после окончания Кубка Первого канала.

МОК отреагировал на решение WADA оспорить невиновность Валиевой

МОК отреагировал на решение WADA оспорить невиновность Валиевой

Напомним, что 13 января дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Валиеву. Там заявили, что, хотя спортсменка нарушила антидопинговые правила, в этом не было "никакой её вины или халатности". В отношении Валиевой не принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России. Позднее решение WADA оспорить невиновность фигуристки поддержали в Международном олимпийском комитете. Также ISU запросил для изучения копию мотивировочной части решения по делу Валиевой.

Ирина Фальке

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