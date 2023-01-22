Отец юного хоккеиста, которого убила упавшая с крыши девушка, вспомнил о странном предчувствии

Парень, которого убила упавшая с крыши девушка, был новосибирским хоккеистом и заканчивал школу с отличием. Подробностями трагедии поделился в беседе с kp.ru отец погибшего Иван.

По словам мужчины, юноша учился в гимназии № 2, увлекался спортом и в совершенстве знал английский. Несчастный случай стал для его родителей ужасным испытанием. В день трагедии парень возвращался домой из парикмахерской. Он успел ответить на сообщение матери, которая ждала его дома, но дозвониться до сына она уже не смогла.

"Столько планов на жизнь было... Гордость наша была... Я сам не видел [видео с места трагедии]. Не могу смотреть пока… Сына увезли на скорой. Сразу на операцию отправили. У него были множественные повреждения внутренних органов. Кровоизлияние. Он не выжил. Не спасли..." — сказал отец.

В тот день Иван был в командировке, первой о случившемся от следователей узнала его жена. Она сообщила супругу о трагедии, когда сын ещё находился в больнице, и надеялась, что операция спасёт его. Мужчина добавил, что его весь день не покидало плохое предчувствие, а потом о случившемся написал его младший сын. По словам Ивана, с родителями девочки они ещё не общались.