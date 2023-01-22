Один день стоит 211 тысяч: Впавшая в кому на Бали россиянка осталась в больнице без страховки

Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, которая в период пандемии работала в ковидном госпитале, не могут эвакуировать с острова Бали, где она получила инсульт и впала в кому. Об этом в беседе с "АиФ-Новосибирск" рассказала дочь пострадавшей россиянки.

Елена перенесла два инсульта, отдыхая на индонезийском острове Бали. Женщина впала в кому и попала в больницу, где ей сделали операцию. Она остаётся в местной клинике, однако страховка на лечение закончилась — и теперь её пребывание в медучреждении обходится в 211 тысяч рублей ежедневно. По словам дочери пострадавшей, с отца, который находится в клинике, врачи потребовали шесть тысяч долларов предоплаты. Но таких денег у семьи нет.

"Консул звонил в больницу и пообещал, что счёт оплатят, но, каким образом, мы не поняли", — рассказала дочь Елены.

Кроме того, у супруга пострадавшей россиянки закончилась виза — и ему пришлось улететь с Бали. Вернётся он в клинику в ближайшие дни. Вопрос с эвакуацией женщины в Россию также не решён. Родные переживают, что не смогут забрать Елену домой, если счёт в клинике не будет оплачен. При этом дочь россиянки отметила, что в состоянии матери наметилось улучшение.