Партия Шольца собралась пересмотреть политику в отношении России

Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, призвала пересмотреть внешнюю политику и политику безопасности, в том числе в отношении России. Как сообщило DPA, своё видение она представила в 21-страничном документе под названием "Ответы социал-демократов на меняющийся мир".

"Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя большую ответственность за то, что является основой процветания, свободы и мира у нас: международный порядок, основанный на правилах", — сказано в документе.

В нём отмечается, что Германия играет ведущую роль в Европе и должна стать сильным партнёром НАТО, усилив свою армию. ФРГ слишком долго полагалась на кооперативное будущее с Россией, считают в партии Шольца. В документе также содержится призыв пересмотреть отношения с КНР в плане снижения экономической зависимости. План будут обсуждать 23 января в президиуме партии.