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22 января, 18:29
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Партия Шольца собралась пересмотреть политику в отношении России

Социал-демократическая партия Германии призвала пересмотреть политику в отношении России

Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, призвала пересмотреть внешнюю политику и политику безопасности, в том числе в отношении России. Как сообщило DPA, своё видение она представила в 21-страничном документе под названием "Ответы социал-демократов на меняющийся мир".

"Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя большую ответственность за то, что является основой процветания, свободы и мира у нас: международный порядок, основанный на правилах", — сказано в документе.

В нём отмечается, что Германия играет ведущую роль в Европе и должна стать сильным партнёром НАТО, усилив свою армию. ФРГ слишком долго полагалась на кооперативное будущее с Россией, считают в партии Шольца. В документе также содержится призыв пересмотреть отношения с КНР в плане снижения экономической зависимости. План будут обсуждать 23 января в президиуме партии.

Шольц вспомнил о Путине посреди видеообращения к французам

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А ранее британский военный аналитик Майкл Кларк обвинил Шольца в страхе перед Россией. Такой вывод он сделал из встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где представители стран НАТО и их союзники не смогли договориться о передаче Киеву германских танков Leopard 2.

Обложка ©

ТАСС / EPA / BENOIT TESSIER / POOL MAXPPP OUT

Андрей Бражников

Комментарий

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Игорь Кононоввчера в 19:46

Ну прям "майн камф" новый написали. Я вот только никак не могу понять, почему страна, которая за последнее столетие начинала две самых кровопролитных войны за всю историю человечества, до сих пор имеет главенствующее политическое положение в Европе? Оно понятно, что это надо США, потому как кроме немцев в Европе более воинствующей и умеющей морально "нагибать" больше нет. Ну не французов же или испанцев ставить на роль жандармов Европы. загнать бы эту Германию с её идеями по мировому порядку в угол и слова не давать, до самого скончания веков.

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