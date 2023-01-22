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22 января, 18:14

В США озвучили способ добиться передачи ВСУ немецких танков Leopard

Конгрессмен Маккол: Отправка США хотя бы одного танка Abrams даст начало поставкам Leopard

Глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол считает, что поставки Украине даже одного американского танка Abrams будет достаточно, чтобы ФРГ согласилась передать Киеву немецкие танки Leopard 2.

"Если бы мы объявили о том, что собираемся передать Abrams, хотя бы один, они бы предоставили танки Leopard", — сказал конгрессмен в эфире ABC News.

Маккол добавил, что танки Leopard на вооружении в Европе есть только примерно у десяти стран и для их отправки на Украину нужно лишь согласие Берлина. Германия в этом вопросе привыкла ориентироваться на отмашку из Вашингтона, высказался он.

Боррель осудил Германию за создание помех для поставок танков ВСУ

Боррель осудил Германию за создание помех для поставок танков ВСУ

Ранее немецкие СМИ сообщали, что решение Германии не поставлять ВСУ танки Leopard вызвало гнев в США. Раздор между сторонами возник в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, когда американский министр обороны Ллойд Остин безуспешно пытался переубедить ФРГ.

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Wikipedia

Ирина Фальке

Комментарий

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Лис Крюгервчера в 19:15

"Шлите апельсины бочках" (с)

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