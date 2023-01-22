В США озвучили способ добиться передачи ВСУ немецких танков Leopard

Глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол считает, что поставки Украине даже одного американского танка Abrams будет достаточно, чтобы ФРГ согласилась передать Киеву немецкие танки Leopard 2.

"Если бы мы объявили о том, что собираемся передать Abrams, хотя бы один, они бы предоставили танки Leopard", — сказал конгрессмен в эфире ABC News.

Маккол добавил, что танки Leopard на вооружении в Европе есть только примерно у десяти стран и для их отправки на Украину нужно лишь согласие Берлина. Германия в этом вопросе привыкла ориентироваться на отмашку из Вашингтона, высказался он.