Шольц вспомнил о Путине посреди видеообращения к французам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц записал видеообращение в честь 60-летней годовщины Елисейского договора, подписанного лидерами Франции и Германии Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Париже. Запись его речи опубликовала пресс-служба немецкого кабмина в "Твиттере".

"И теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать, что двусторонний мирный проект состоялся. Германия и Франция — друзья и близкие партнёры. Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времён, о наших ценностях, которые мы хотим сохранить, защитить и укрепить", — произнёс он и внезапно заговорил о президенте РФ Владимире Путине.

Шольц выпалил, что "Владимир Путин не победит", и добавил, что Украина продолжит получать поставки оружия и военной техники от партнёров с Запада.