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22 января, 17:29

Генерал армии США посетил Изюм

Генерал ВС США Келлог и военные эксперты посетили Изюм

<p>Делегация во главе с генералом Келлогом в Изюме. Обложка © <a href="https://t.me/synegubov/5365" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Олег Синегубов</p>

Делегация во главе с генералом Келлогом в Изюме. Обложка © Telegram / Олег Синегубов

Генерал армии США Кит Келлог, а также группа американских военных и военные эксперты посетили город Изюм в Харьковской области. По словам так называемого председателя подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, с ними был обсуждён ряд вопросов, в том числе гуманитарных.

"Обсудили вопросы дальнейшего восстановления Изюма, ситуации безопасности и гуманитарной ситуации в регионе. Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере", написал чиновник в своём телеграм-канале.

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Помимо генерала Келлога сегодня Украину посетил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политика заметили в Буче Киевской области. Визит не афишировался, и его цели неизвестны.

Матвей Константинов

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