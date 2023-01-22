Генерал армии США посетил Изюм

Генерал армии США Кит Келлог, а также группа американских военных и военные эксперты посетили город Изюм в Харьковской области. По словам так называемого председателя подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, с ними был обсуждён ряд вопросов, в том числе гуманитарных.