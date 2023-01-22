Генерал армии США посетил Изюм
Генерал ВС США Келлог и военные эксперты посетили Изюм
Делегация во главе с генералом Келлогом в Изюме. Обложка © Telegram / Олег Синегубов
Генерал армии США Кит Келлог, а также группа американских военных и военные эксперты посетили город Изюм в Харьковской области. По словам так называемого председателя подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, с ними был обсуждён ряд вопросов, в том числе гуманитарных.
"Обсудили вопросы дальнейшего восстановления Изюма, ситуации безопасности и гуманитарной ситуации в регионе. Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере", — написал чиновник в своём телеграм-канале.
Помимо генерала Келлога сегодня Украину посетил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политика заметили в Буче Киевской области. Визит не афишировался, и его цели неизвестны.