В Париже манифестант лишился части полового органа из-за удара полицейского
Во Франции участнику протестов против пенсионной реформы ампутировали часть полового органа после того, как его дубинкой ударил полицейский при разгоне демонстрантов. Об этом пишет France-Presse со ссылкой на адвоката пострадавшего Люси Саймон.
"Удар был настолько сильный, что ему пришлось ампутировать одно яичко. Это чрезвычайно жестокий акт, граничащий с садизмом", — приводит её слова агентство.
Потерпевшим оказался 26-летний инженер, который фотографировал происходящее на акции протеста в Париже. Полицейский ударил мужчину в промежность. По словам адвоката, есть фото и видео, фиксирующие применение силы стражами порядка. Юрист подчеркнула, что её подзащитный настроен решительно и будет обжаловать действия полиции и требовать возмещения вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что 19 января по всей Франции более миллиона человек вышли на акцию протеста. Манифестанты выступили против повышения пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году. В Париже митингующих насчитывалось 80 тысяч. Были зафиксированы столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона протестующих.
Twitter / Laurent pour AB7 Média