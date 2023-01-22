В Париже манифестант лишился части полового органа из-за удара полицейского

Во Франции участнику протестов против пенсионной реформы ампутировали часть полового органа после того, как его дубинкой ударил полицейский при разгоне демонстрантов. Об этом пишет France-Presse со ссылкой на адвоката пострадавшего Люси Саймон.

"Удар был настолько сильный, что ему пришлось ампутировать одно яичко. Это чрезвычайно жестокий акт, граничащий с садизмом", — приводит её слова агентство.

Потерпевшим оказался 26-летний инженер, который фотографировал происходящее на акции протеста в Париже. Полицейский ударил мужчину в промежность. По словам адвоката, есть фото и видео, фиксирующие применение силы стражами порядка. Юрист подчеркнула, что её подзащитный настроен решительно и будет обжаловать действия полиции и требовать возмещения вреда здоровью.