В Думе сочли смертным приговором для Арестовича прогноз о поражении ВСУ
Депутат Бессарабов счёл "приговором" для Арестовича прогноз о поражении Украины
Алексей Арестович. Фото © Wikipedia / Office of the President of Ukraine
Первый замглавы Комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов считает, что бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подписал себе смертный приговор прогнозом о вероятности скорого поражения ВСУ.
"У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить", — сказал Бессарабов в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий напомнил, что руководство Украины "пресекало и уничтожало свободу слова и любое инокомыслие" с помощью расправ над мирными жителями и журналистами.
Напомним, Арестович после увольнения с поста советника главы офиса Зеленского дал себе волю со словами "Я неофициальное лицо уже, могу говорить что хочу". Политик заговорил о скором поражении ВСУ в связи с тем, что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический.