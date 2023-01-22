Первый замглавы Комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов считает, что бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подписал себе смертный приговор прогнозом о вероятности скорого поражения ВСУ.

"У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить", — сказал Бессарабов в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий напомнил, что руководство Украины "пресекало и уничтожало свободу слова и любое инокомыслие" с помощью расправ над мирными жителями и журналистами.