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22 января, 17:20
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"Киев не простит": В Думе сочли смертным приговором для Арестовича прогноз о поражении ВСУ

Депутат Бессарабов счёл "приговором" для Арестовича прогноз о поражении Украины

<p>Алексей Арестович. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oleksiy_Arestovych.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Office of the President of Ukraine</p>

Алексей Арестович. Фото © Wikipedia / Office of the President of Ukraine

Первый замглавы Комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов считает, что бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подписал себе смертный приговор прогнозом о вероятности скорого поражения ВСУ.

"У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить", — сказал Бессарабов в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий напомнил, что руководство Украины "пресекало и уничтожало свободу слова и любое инокомыслие" с помощью расправ над мирными жителями и журналистами.

Напомним, Арестович после увольнения с поста советника главы офиса Зеленского дал себе волю со словами "Я неофициальное лицо уже, могу говорить что хочу". Политик заговорил о скором поражении ВСУ в связи с тем, что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический.

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Андрей Бражников

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