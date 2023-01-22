ФБР займётся расследованием бойни с 10 погибшими на фестивале в Калифорнии

ФБР займётся расследованием стрельбы с 10 погибшими во время празднования китайского Нового года в Калифорнии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, советник по вопросам внутренней безопасности страны Элизабет Шервуд-Рэндалл уже проинформировала президента США Джо Байдена о трагедии.

Глава государства поручил удостовериться, что ФБР содействует местным властям в расследовании и попросил докладывать ему о ходе дела.