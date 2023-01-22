ФБР займётся расследованием бойни с 10 погибшими на фестивале в Калифорнии
ФБР займётся расследованием стрельбы с 10 погибшими в Калифорнии
ФБР займётся расследованием стрельбы с 10 погибшими во время празднования китайского Нового года в Калифорнии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, советник по вопросам внутренней безопасности страны Элизабет Шервуд-Рэндалл уже проинформировала президента США Джо Байдена о трагедии.
Глава государства поручил удостовериться, что ФБР содействует местным властям в расследовании и попросил докладывать ему о ходе дела.
Напомним, сегодня в районе Монтерей-Парк, округ Лос-Анджелес, произошла стрельба, в ходе которой погибло 10 человек, ещё 16 были ранены. Нападавший скрылся с места происшествия.
Getty Images / Eric Thayer