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22 января, 17:25

Задержан расчленитель из Ленобласти, хранивший в бане 4 пакета с человеческими останками

Во Всеволожске задержали подозреваемого в убийстве и расчленении человека

<p>Фото подозреваемого в убийстве и расчленении человека. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/spb_police78/2097" target="_blank" rel="noopener noreferrer">spb_police </a></p>

Фото подозреваемого в убийстве и расчленении человека. Обложка © t.me / spb_police

Сотрудники полиции поймали жителя города Всеволожска, подозреваемого в убийстве и расчленении человека. В момент задержания мужчина находился в нетрезвом состоянии, сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

55-летний мужчина был задержан в одном из домов деревни Кальтино, где выпивал в компании приятелей. Также полиция установила личность погибшего, им оказался 38-летний житель Всеволожска. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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Накануне сотрудники петербургской полиции обнаружили в частной бане на улице Некрасова в Ленобласти пакеты с человеческими останками. Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.

Ирина Фальке

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