Задержан расчленитель из Ленобласти, хранивший в бане 4 пакета с человеческими останками

Сотрудники полиции поймали жителя города Всеволожска, подозреваемого в убийстве и расчленении человека. В момент задержания мужчина находился в нетрезвом состоянии, сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

55-летний мужчина был задержан в одном из домов деревни Кальтино, где выпивал в компании приятелей. Также полиция установила личность погибшего, им оказался 38-летний житель Всеволожска. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).