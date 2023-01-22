"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 января, 17:36

Выборы президента Турции перенесли на 14 мая

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что президентские и парламентские выборы в республике пройдут 14 мая. Голосование изначально планировалось провести 18 июня.

"Призываю представителей нашей молодёжи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования, которое состоится 14 мая", — сказал Эрдоган на встрече с молодёжью в провинции Бурса, выступление транслировал телеканал ТРТ.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что исход выборов может повлиять на темпы ратификации Анкарой вступления Швеции в НАТО.

Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов

Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов

Обложка ©

Shutterstock / Sadik Gulec

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров