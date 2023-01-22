Выборы президента Турции перенесли на 14 мая

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что президентские и парламентские выборы в республике пройдут 14 мая. Голосование изначально планировалось провести 18 июня.

"Призываю представителей нашей молодёжи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования, которое состоится 14 мая", — сказал Эрдоган на встрече с молодёжью в провинции Бурса, выступление транслировал телеканал ТРТ.