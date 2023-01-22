Выборы президента Турции перенесли на 14 мая
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что президентские и парламентские выборы в республике пройдут 14 мая. Голосование изначально планировалось провести 18 июня.
"Призываю представителей нашей молодёжи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования, которое состоится 14 мая", — сказал Эрдоган на встрече с молодёжью в провинции Бурса, выступление транслировал телеканал ТРТ.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что исход выборов может повлиять на темпы ратификации Анкарой вступления Швеции в НАТО.
Shutterstock / Sadik Gulec